Kemik Kanseriyle Mücadele Eden Anne Yeni Protez İçin Yardım Bekliyor

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan ve kemik kanseriyle mücadelesi sonucu sağ bacağını kalçasından kaybeden iki çocuk annesi Şerife Kabak, ömrünü tamamlayan protezi nedeniyle evden çıkamaz hale geldi. Kabak, "Kızlarımla yürüyebilmek, onların elinden tutup okula götürebilmek istiyorum" dedi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeyken yakalandığı kemik kanseriyle uzun yıllar mücadele eden Şerife Kabak (40), bu hastalığın sonunda sağ bacağını tamamen kaybetti. 5 yaşında bacağı kesilen, yaklaşık 22 yıldır da protezle hayatını sürdüren Kabak'ın kullandığı mikro işlemcili protezin artık ömrünü tamamlaması, aileyi yeni bir mücadeleyle karşı karşıya bıraktı.

Kızlarının elinden tutup okula götürme hayali kuran Kabak'ın yeniden yürüyebilmesi için gereken yaklaşık 2 milyon liralık protezin devlet tarafından yalnızca 115 bin lirası karşılanıyor. Kabak, bu konuda hayırseverlerin desteğini bekliyor.

"4 yaşındaki kızımın sorumluluklarını dahi yerine getiremiyorum"

Şerife Kabak, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevcut protezinin kullanılamaz durumda olduğunu ve bu yüzden evden dışarı adım atamadığını belirtti. 4 ve 12 yaşlarında iki kızı olduğunu söyleyen anne, "Bu protezle bisikletle binebiliyoruz, koşabiliyordum da normal şartlarda ama şuan tamamen kullanılamaz durumda. Evden dışarıya çıkamıyorum. Özellikle 4 yaşındaki kızımın sorumluluklarını dahi yerine getiremiyorum çünkü ben şu an bakıma muhtaç duruma kaldım" dedi.

"Kızlarıma okula götürmek istiyorum"

Yeniden ayağa kalkıp çocuklarıyla ilgilenebilmesi için gereken yeni protezin maliyetinin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu ifade eden Kabak, ekonomik olarak bu yükün altından kalkamadıklarını vurguladı. Kabak, "Protezin yenilenmesi için 1 milyon 900 bin liralık bir tutar gerekiyor ama devlet sadece bunun 115 bin lirasını karşılamakta. Geri kalanını karşılamaya benim maddi gücüm yok. Yeniden ayağa kalkabilmek, kızlarıma okula götürmek istiyorum, diğer anneler gibi. Bunun için hayırseverlerden destek rica ediyorum" diye konuştu.

"Bu süreç beni ve ailemi çok yordu"

22 yıldır protez kullandığını hatırlatan Kabak, bacağını kalçadan itibaren kesildiği için protez maliyetinin yüksek olduğunu aktardı. Bu nedenle hem kalça hem de diz eklemi olan özel bir proteze ihtiyaç duyduğunu söyleyen Şerife Kabak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu kalça eklemi üretimi yapılmıyor maalesef. Avrupa üzerinden, Almanya ve İtalya'dan geliyor. O yüzden Euro üzerinden fiyatlandırılıyor. 5 yıl önce Euro 8 lirayken, bugün 45 lirayı geçti. Bu da maliyeti çok artırdı. Hastalık süreci zaten uzun ve yorucuydu. Fiziksel acıları olduğu kadar ekonomik boyutu da bana çok ağır oldu gerçekten. Fizik tedavi sürecim var, protez masrafları var. Bunların tamamı beni ve ailemi çok yordu"

"Tek hayalim kızlarımla yürümek"

Tek hayalinin diğer anneler gibi çocuklarının elinden tutup onlarla yürümek olduğunu yineleyen Kabak, "Yeniden ayağa kalkabilmek, kızlarıma okula götürmek istiyorum. Bu onların da hakkı, benim de hakkım. Ömrü dolan protezimle yürümeye kalktığımda düşüyorum, darbe alıyorum düşme sonucunda. Bu protezin yapılması için gerekli olan tutara ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

"Eşime minnettarım"

Eşi Sedat Kabak, gün içinde çocukları okula bıraktıktan sonra işe gittiğini ve boş zamanlarında eşinin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini belirtti.

Şerife Kabak ise eşinin bu desteğinin kendisi için önemine dikkati çekerek, "Benim eşim daha önce hastalığımı ve durumumu biliyordu. Buna rağmen beni hayatına aldı. Ona da minnettarım" şeklinde konuştu. - KOCAELİ