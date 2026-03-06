Kemalpaşa'da Kamyonette 8 Bin 550 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

(İZMİR) – Kemalpaşa'da polis tarafından durdurulan bir kamyonette araç lastiklerinin içine gizlenmiş 8 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edilen bilgilere göre İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı ürünlerin sevkiyat ve ticaretinin önlenmesine yönelik Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Kemalpaşa ilçesinde 3 Mart'ta uygulama noktasında durdurulan bir araçta polis tarafından yapılan aramada kamyonetin kasa kısmında bulunan araç lastiklerinin içerisine gizlenmiş halde yaklaşık piyasa değeri 3 milyon lira olan 8 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: ANKA