Kemalpaşa'da 38. Ahilik Haftası Kutlandı

Güncelleme:
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte dualar edildi, lokma ikramında bulunuldu. Programda konuşan yetkililer, meslek eğitimine yönelik yapılan çalışmaları ve esnaflara destek vaatlerini vurguladı.

Kemalpaşa ilçesinde 38. Ahilik Haftası gerçekleştirildi. Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaflarca düzenlenen programda Kur'an okunarak dua edildi, lokma dökülerek misafirlerle ikram edildi. Etkinliğe AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Dr. Metin Yaşar, Kemalpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Temel Küçük, Küçük Sanayi Sitesi Derneği Başkanı Osman Yıldız ile sanayi esnafı katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Musa Sarı, Ahilik teşkilatının tarihi, önemi ve izlediği yola değinerek sanayinin ihtiyacı olan yetişmiş elaman sıkıntısının önüne geçmek için meslek liselerine ve çıraklık okulu olarak bilinen mesleki eğitim merkezlerine (MESEM) kayıt sayısının artırılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşvikleri doğrultusunda, İzmir Valiliği öncülüğünde yürüttükleri çalışmalar kapsamında yeni bölümler açıldığını, fabrika ve sanayi sitelerinde de sınıflar açılarak çalışma ortamları içerisinde mesleki eğitimlerin sürdürüldüğünü söyledi. Kaymakam Sarı, alın teri ile ekmeğini kazanan sanayi esnafı ve emekçilerine hayırlı kazançlar dilediklerini ifade etti.

AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman da yaptığı konuşmada tüm esnafın her zaman yanında olduklarını, alın teri ile ekmeğini kazanan herkese saygı duyduklarını, önemsediklerini ve kendilerine iletilen tüm sorunları ilgili makamlara ileterek çözümü için gereken çalışmaları yürüttüklerini ifade etti. - İZMİR



