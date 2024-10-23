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Kemaliye'nin Geleneksel Lezzeti 'Oricik' Kış Mevsiminde İlgi Görüyor

Kemaliye'nin Geleneksel Lezzeti 'Oricik' Kış Mevsiminde İlgi Görüyor
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kış aylarının vazgeçilmezi haline gelen oricik, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Ceviz, kurutulmuş dut ve üzümden yapılan bu lezzet, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bugünlerde kurutulmuş dut, üzüm ve cevizden asırlardır yapılan 'oricik' kış aylarında oldukça rağbet görüyor.

Kemaliye ilçe merkezi ve köylerinde geleneksel yöntemlerle yapılan ve kış mevsiminde çerez olarak tüketilen oricik (cevizli sucuk), yoğun talep görüyor.

Erzincan'da ceviz hasadının ardından bugünlerde oricik üretiliyor. İlk olarak oricik için kurutulmuş dutlar ayrılarak cevizler toplanıp kırılıyor. Ardından dutlar sıkıldıktan sonra bölgeye has olan toprakla mayalandırılıyor ve daha sonra şıra haline getirilip kazanda kaynatılıyor. Cevizler tek tek ipe dizilerek, kazanda kaynatılan dut şırasına 3-4 defa batırılarak hazır hale getiriliyor. Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti haline gelen ve asırlardır geleneksel yöntemlerle yapılan oricik, Türkiye'nin hemen her tarafından ve yurt dışından yoğun talep görüyor.

Kemaliye halkından Faruk Sağçolak, ilçede oricikin asırlardır yapıldığını belirterek, "Kesinlikle oriciğimiz tamamıyla doğaldır. Şeker, ayran ve süt gibi hiçbir katkı malzemesi yoktur. Sadece dut, üzüm şırası ve un ile yapıyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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