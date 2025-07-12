Kemaliye'de Wingsuit Atlayışları Nefes Kesti

Kemaliye'de Wingsuit Atlayışları Nefes Kesti
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Kemaliye'de Wingsuit Atlayışları Nefes Kesti
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen şenliklerde, özel yarasa kanadı kıyafetleriyle yapılan wingsuit atlayışları izleyenleri büyüledi. Sporcular, bin metre yüksekliğindeki kayalıklardan atlayarak saatte 200 km hıza ulaştı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen şenliklerde wingsuit exit (yarasa kanat) atlayışları nefes kesti.

Şenliklerde, üzerindeki yarasa kanadını andıran özel kıyafet sayesinde saatte 200 kilometreden fazla hıza ulaşan ve yaklaşık 30 saniye uçan sporcunun atlayışları izleyenlerin nefeslerini kesti.

Dünyanın en tehlikeli sporlarından olan 'base jump' ve 'wingsuit flying' atlayışlarının gerçekleştiği Kemaliye ilçesinde bu yıl da yaklaşık bin metre yüksekliğindeki Eğin Gabanı kayalıklarında yapıldı. İlçe sakinleri halkının ve çok sayıda turistin ilgi ile izlediği atlayışlarda, sporcular yarasa kanatlarını andıran özel kıyafetleriyle, dağın zirvesinden kendilerini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 30 saniye süren ve 200 kilometre hıza ulaşan sporcular, uçuşun ardından paraşütlerini açarak, Fırat Nehri kenarındaki alana iniş yaptılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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