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Kemaliye'de Dağcılar Via Ferrata Parkuruna Tırmandı

Kemaliye'de Dağcılar Via Ferrata Parkuruna Tırmandı
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Türkiye'nin tek Via Ferrata parkuruna sahip Kemaliye'de 15 sporcu, 517 basamaktan oluşan ve 350 metre irtifa kazandıran parkurda tırmanış gerçekleştirdi. Davetli ekipler arasında yer alan Asya Dağcılık, etkinlik kapsamında dağ tırmanışı ve kano gezisi de yaptı.

Dağcılar Kemaliye'de via ferrata parkuruna tırmandı

ERZİNCAN - Türkiye'deki tek Via Ferrata parkuruna sahip olan Kemaliye'deki 517 basamaktan oluşan ve 350 metre irtifa kazanılan parkur, 15 sporcu tarafından tırmanıldı.

Kemaliye'ye tur düzenleyenler arasında Asya Dağcılık ekibi de yer aldı. Dağcı ekibi organizatörü Bahar Özbek Keskin, "Kemaliye'ye geldik. Önce burada faaliyet olarak dağ tırmanışı yaptık çok güzel iyi bir rota. Kano ve tekne gezisi yaptık organizasyon dört dörtlüktü. Daha sonra via ferrata tırmanışı yaptık. Dağ inişi yaptık sportif faaliyet olarak." dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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