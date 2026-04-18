Ekonomi basınının 'Altın Kalem'leri sahiplerini buldu: Bir ödül de İHA'ya

İhlas Haber Ajansı (İHA) Ekonomi Muhabiri Kemal Diri, yazdığı haber ile Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) tarafından gerçekleştirilen 2025 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nde ödüle layık görüldü.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) tarafından her yıl düzenlenen 'Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nin 2025 yılı için kazananları belli oldu. Ödüller ise, Ankara'da bir otelde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

Geçen yıl içerisinde yayımlanan haber, köşe yazısı, program ve röportajların değerlendirildiği ödüllerde, jüri üyeleri Cahit Uyanık, Sedat Alp, Naki Bakır, Hacer Boyacıoğlu, Gülçin Üstün Can, Banu Salman Keser, Fatma Orhan, Perin Pigey, Hülya Ömür Uylaş ve Özcan Yıldırım'dan oluştu.

Jüri değerlendirmesi sonucunda 2025 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nde, Ajans Haberi, Televizyon Haberi, Ulusal Gazete Haberi, Ulusal Gazete Köşe Yazısı, Yerel Gazete Haberi, Yeni Medya Programı kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

Ajans Haberi kategorisinde en iyi ekonomi haberi ödülü İHA'ya

'Ajans Haberi' kategorisinde İHA Ekonomi Muhbiri Kemal Diri, kaleme aldığı 'Pandemi dönemindeki zorunlu ücretsiz izinler kıdem tazminatına sayılacak' başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü. Diri, ödülünü Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan'ın elinden aldı.

Öte yandan, EMD'nin ilk başkanı Özden Alpdağ ile yaşamını yitiren üyeleri İstiklal Yaradılış ve İsmet Hazardağlı anısına verilen özel ödüllerin sahipleri de belli oldu. Buna göre 'Özden Alpdağ Özel Ödülü' Ahmet Ergen'e, 'İstiklal Yaradılış Özel Ödülü' Erdal Sağlam'a, 'İsmet Hazardağlı Özel Ödülü' ise Mehmet Öngeoğlu'na verildi.

"İhlas Medya Ailesi'ne, her zaman destek oldukları çok teşekkür ediyorum"

'Ajans Haberi' kategorisinde yazdığı haberiyle başarı ödülü alan İHA Ekonomi Muhabiri Diri, "2025 yılında bir haber çalışması yapmıştık. Pandemi dönemindeki yıllık izinlerin kıdem tazminatına sayılıp sayılmayacağına ilişkin yargıtayın bir emsal kararı vardı. İhlas Haber Ajansı olarak biz de bu kararı Türkiye'de ilk haberleştiren kurum olduk. Bu haberin imzası da bana ait. Ayrıca kameraman arkadaşım Gürkan Sayın'la beraber yaptığımız bir haber çalışmasıydı. Bu haber Ekonomi Muhabirleri Derneği tarafından 2025 yılı için 'Ajans Haberleri' kategorisinde yılın haberi seçildi. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Öncelikle haberi yapmamızda bizlere destek olan Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'a çok teşekkür ediyoruz. Onun yanında İhlas Medya Ailesi'ne, haber müdürlerime, mesai arkadaşlarıma her zaman destek oldukları için, her şartta yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ödüller bu şekilde devam eder. Biz de çalışmamıza son hız devam ederek en iyi şekilde mesleğimizi sürdürürüz" dedi.

Ödül töreninde konuşan EMD Başkanı Mehmet Kaya ise derneğin 1987 yılında güçlü bir vizyonla kurulduğunu belirterek, zaman içinde çeşitli süreçlerden geçmesine rağmen bugün saygın bir medya sivil toplum kuruluşu konumuna ulaştığını ifade etti. Kuruluş sürecine katkı sunanlara teşekkür eden Kaya, EMD'nin etik ilkelere bağlı, olgulara dayalı haberciliği esas alan bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Programda konuşan ATO Başkanı Baran, ASO Başkanı Ardıç ve Türk-İş Genel Başkanı Atalay, çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, muhabirlerin görevlerinde başarılarının devamını diledi. Katılımcılar, iş dünyası ve emek kesimine yönelik yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaparak, bu katkıların ülke ekonomisine değer kattığını ifade etti.

Törene, Ekonomi Muhabirleri Derneği üyelerinin yanı sıra Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Ödül almaya hak kazanan gazetecilerin aileleri de törende yer alarak sevinçlerine ortak oldu. - ANKARA

