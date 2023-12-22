Üye Girişi
Haberler

Kdz. Ereğli Belediyesi Bozhane Limanı'nda Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı Yaptı

Güncelleme:
Abone Ol

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin işlettiği Bozhane Limanı'nda yüklenici firma ile birlikte Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı yapıldı. Tatbikata belediye görevlileri ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin işlettiği Bozhane Limanı'nda yüklenici firma ile birlikte Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı yapıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin işlettiği Bozhane Limanı'nda yüklenici Mare Deniz Temizlik firması görevlileriyle birlikte Deniz Kazalarında Acil Müdahale Organizasyonu (AMO) planı kapsamında bu yıl ikinci kez Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı yapıldı.Bozhane limanı içinde yapılan tatbikata Kdz. Ereğli Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Rasim Özdemir, İtfaiye Amirleri Burak Demirören ve Mehmet Ali Demirkol, belediye görevlileri ile limanda görevli teknik ve yüklenici firma görevlileri katıldı.

Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı gereği, liman içinde oluşan deniz kirliliğine müdahale edildi. Eğitim ve Tatbikat Koordinatörü Çevre Yüksek Mühendisi Mehtap Akbaş tarafından personele kullanılacak malzemeler tanıtıldı, teknik bilgiler aktarıldı, tatbikat başarılı şekilde sonuçlandırıldı. İşletme ve İştirakler Müdürü Rasim Özdemir, tatbikata katılan tüm personele ve yüklenici firma yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

Ereğli Belediyesi Çevre Belediye Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekvatoral yağmur ormanları bitki örtüsü özellikleri! Ekvatoral orman hangi iklimde görülür? 25 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık resmi tatil var mı, okullar tatil olacak mı? Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli? CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Can Atalay tahliye oldu mu? Can Atalay tahliye edildi mi, çıkarıldı mı? Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu? Kızıl Goncalar dizisine RTÜK neden inceleme başlattı? RTÜK Kızıl Goncalar dizisi kararı nedir? Damla Ersubaşı eşi kim? Mustafa Can Keser kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı boşandı mı? Cevat Öncü kimdir? CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü hayatı ve biyografisi! Asgari ücret belli oldu mu 2024? Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret kaç TL olacak? Damla Ersubaşı kimdir? Sihirli Annem'in Tuğçe karakteri Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon 4. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 22 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title