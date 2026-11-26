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Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, ülkesinde hayata geçirilen kapsamlı dönüşümlerin stratejik önemine değinerek, söz konusu reformların uluslararası rekabet gücünün güçlendirilmesine yönelik olduğunu söyledi.

Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyey ve İstanbul Başkonsolusu Bekaidar Sary, Kazakistan'da yürütülen reformların ele alındığı "Yeni tarihi dönemde Kazakistan'ın öncelikli görevleri" konulu toplantıya katıldı.

Sapiyev, konuşmasında ülkede hayata geçirilmekte olan kapsamlı dönüşümlerin stratejik önemine değinerek, söz konusu reformların ekonomik büyümenin sağlanmasına, vatandaşların refah düzeyinin yükseltilmesine ve ülkenin uluslararası rekabet gücünün güçlendirilmesine yönelik olduğunu vurguladı.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, "Cumhurbaşkanımız Kasım Cömert Tokayev ve ekibinin yaptıkları vizyoner çalışmaları ile ülkemizin gayri safi milli hasılasını 400 milyar dolara, kişi başı geliri de 19 bin dolara çıkarmayı başardıkları için kendilerine müteşekkiriz" dedi.

Bunun yanı sıra katılımcılara, ülkede dijitalleşme ve yapay zekanın geliştirilmesi, sanayi kapasitesinin güçlendirilmesi, tarımın modernizasyonu, sosyal alanın geliştirilmesi ve kamu yönetimi sisteminin reforme edilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, Kazakistan'ın yeni kalkınma dönemindeki önceliklerinin Türk kamuoyuna tanıtılmasına, iki ülke arasındaki medya ve enformasyon alanındaki iş birliğinin genişletilmesine ve Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesini masaya yatırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı