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Kazakistan, Karadeniz'de petrol taşıyan gemilerine düzenlenen İHA saldırılarını kınadı

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Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de CPC boru hattı üzerinden petrol taşıyan sivil gemilere yönelik İHA saldırılarını kınayarak, saldırıların uluslararası ticareti ve enerji güvenliğini istikrarsızlaştırmaya yönelik olduğunu belirtti. Tazminat hakkını saklı tutan Kazakistan, uluslararası toplumu da kınamaya çağırdı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de meşru petrol taşımacılığında kullanılan sivil gemilerine yönelik düzenlenen insansız hava araçları (İHA) saldırılarını şiddetle kınadı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 17 ve 19 Temmuz tarihlerinde Karadeniz açıklarında Hazar Boruhattı Konsorsyumu (CPC) üzerinden petrol taşımacılığı yapan sivil gemilerin İHA saldırılarına uğradığı belirtildi. Saldırıların şiddetle kınandığı ifade edilen açıklamada, "Bu tür saldırıları Kazakistan'ın ekonomik çıkarlarına kabul edilemez bir müdahale, ayrıca meşru uluslararası ticareti, dünya enerji piyasalarını ve küresel ulaştırma ve lojistik tedarik zincirlerinin güvenliğini istikrarsızlaştırmaya yönelik kasıtlı girişim olarak değerlendiriyoruz. Daha önce tüm ilgili taraflar arasında üzerinde mutabakata varılan, CPC terminallerinde petrol yüklemek amacıyla Karadeniz'e giren sivil gemilere ilişkin bilgi paylaşım mekanizmasının kasıtlı olarak göz ardı edilmiş olması, sivil gemilerin mürettebatının can güvenliğini ve emniyetini tehlikeye atmış olması endişelendiriyor. Kazakistan söz konusu saldırıların bir an önce durdurulmasını ve Kazakistan hidrokarbon ihracat altyapısının güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı tedbirlerin alınmasını talep ediyor. Ayrıca ortak ülkeleri bu saldırıları kararlılıkla kınamaya çağırıyoruz ve tüm ilgili tarafları somut önlemler geliştirmek üzere işbirliğine davet ediyoruz" denildi.

Açıklamada, meydana gelen zararın kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtilerek, Kazakistan'ın meşru çıkarlarını korumak amacıyla, zarar tazminini talep etme dahil olmak üzere uluslararası hukukun öngördüğü mekanizmalara başvurma hakkını saklı tuttuğu bildirildi. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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