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KAYSO'da 25 komitede seçim başladı, tek aday Mehmet Büyüksimitci oy kullandı

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KAYSO'da 25 komitede seçim başladı, tek aday Mehmet Büyüksimitci oy kullandı
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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) organ seçimleri başladı. Tek aday olarak seçime giren mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci oyunu kullandı, 25 komitede sürecek seçimde üyeler saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) organ seçimleri başlarken, seçimlere tek aday olarak giren mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "Üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız" dedi.

KAYSO Hizmet Binası'nda yapılan seçim öncesinde polis ekiplerince güvenlik önlemi artırıldı. Sabah saatlerinde oy vermek için gelen üyeler, sandıkların açılmasıyla oy verme işlemine başladı. Kayseri Sanayi Odası Başkanı ve tek aday olarak seçime giren Mehmet Büyüksimitci de Meclis Başkanı Abidin Özkaya ile birlikte oyunu kullandı. Seçimlerin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Büyüksimitci; "Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "Bir hizmet için seçime giriyoruz. İnşallah sakin bir ortamda yapıyoruz seçimlerimizi. Sanayicilerimizin mutlak suretle katılımını önemsiyoruz. Bu demokratik haktır ve odanın temsil gücü açısından da bizim için kıymetli. Bu seçimleri şehrimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Rabbim bizleri utandıracak işler yaptırmasın, inşallah hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Ekip olarak bir gayret içerisindeyiz. İnşallah bütün sanayicilerle birlikte bu zor dönemleri atlatacağız. Bu da şikayet etmeyle değil gayret etmeyle geçilecek bir dönem. Biz; üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız" dedi.

25 komitede yapılacak seçimde üyeler saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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