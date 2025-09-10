Haberler

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı Ziyaret Etti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Açıkalın, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, "Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret ettim. Nazik misafirperverlikleri için sayın Baran'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
