Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı Ziyaret Etti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Açıkalın, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, "Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret ettim. Nazik misafirperverlikleri için sayın Baran'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ