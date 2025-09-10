Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı Ziyaret Etti
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Açıkalın, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, "Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret ettim. Nazik misafirperverlikleri için sayın Baran'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel