Kayserili STK'lar İçin Birlik Çağrısı

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı ve Türkiye Kayserililer Federasyonu Avrupa Başkanı Ali Hızar, Avrupa'daki tüm Kayserili sivil toplum kuruluşlarını (STK) tek çatı altında toplamak için tarihi bir çağrıda bulundu. Eylül ayının sonunda Almanya'da yapılacak geniş katılımlı toplantıda, 'Kayserililer Avrupa Konfederasyonu' adı altında kalıcı ve güçlü bir çatı örgütü kurulması hedefleniyor. Planlanan bu yapılanma ile Kayserililerin Avrupa'da sosyal, kültürel ve ekonomik alanda daha etkin temsil edilmesi, genç nesillere güçlü bir kimlik aktarımı yapılması ve Türkiye ile Avrupa'daki kurumlar arasında sağlam köprüler kurulması amaçlanıyor. Ali Hızar açıklamasında, "Artık Avrupa'daki Kayserili STK'ların ayrı ayrı değil, tek ses ve tek yürek halinde hareket etme zamanı gelmiştir. Birlik olursak hemşehrilerimizin sesi daha gür çıkar, daha güçlü oluruz" dedi.

Ali Hızar'ın öncülüğünde başlayan süreç, yalnızca bir birlik çağrısı değil; aynı zamanda gelecek nesillere bırakılacak tarihi bir miras olarak değerlendiriliyor. - KAYSERİ