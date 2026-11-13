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Kayseri Valisi Çiçek, Japon turizm heyetini kabul ederek turizm potansiyelini anlattı

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Kayseri Valisi Çiçek, Japon turizm heyetini kabul ederek turizm potansiyelini anlattı
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Japon tur operatörleri ve seyahat acentesi temsilcilerini makamında kabul etti. Çiçek, görüşmede kentin tarihi, kültürel ve turistik değerleri ile turizm potansiyelini anlatarak uluslararası tanıtıma yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TGA Etkinlikler ve Ağırlamalar Direktörü Sinem Özyalçın ile Japon tur operatörleri ve seyahat acentesi temsilcilerini makamında ağırladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, TGA Etkinlikler ve Ağırlamalar Direktörü Sinem Özyalçın ile Japon tur operatörleri ve seyahat acentesi temsilcileri Kazuhiko Endo, Asuka Takahashi, Takahito Sawono ve Akihiro Fukuda ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Gerçekleştirilen ziyarette Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin tarihi, kültürel ve turistik değerleri ile turizm potansiyeli hakkında misafirlerine bilgi verdi.

Vali Çiçek ayrıca, Japonya'dan gelen sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Kayseri'nin uluslararası turizm alanında tanıtımına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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