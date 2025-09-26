Kayseri Ticaret Odası'ndan Ahilik Vurgusu

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada; "Bizim için ahilik kültürünün yeri bambaşkadır" dedi.

Kayseri Ticaret Odası Eylül Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşe toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Dursun Ataş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, protokol üyeleri ve üyeler katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, küresel ekonomide yaşanan her gelişmenin kendilerini ve Türkiye'yi doğrudan etkilediğini söyledi. Tüm zorluklara rağmen, pazar kaybetmeden; üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini dile getirdi.

Ahilik Haftası'na da değinen Gülsoy, "Meclis toplantımızın yanı sıra aynı zamanda Yılın Ahisi Programımızı da bir arada yapmaya karar verdik. Ahilik geleneğinin rehberliğinde, bugün burada bulunmamız; hem geçmişten aldığımız değerleri yaşatmak, hem de iş dünyasında doğru ve adil uygulamaları teşvik etmek açısından önem arz etmektedir. Bu anlamlı organizasyon, Anadolu irfanının, Ahilik kültürünün ve iş dünyasında dürüstlük, güven ve cömertlik ilkelerinin hatırlanması açısından büyük önem taşımaktadır. O sebeple bizim için ahilik kültürünün yeri bambaşkadır. Çünkü ahilik camia olarak bizlerin köküdür. Dünyadaki ilk meslek örgütlenmesidir. Her alanda yeni ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Çünkü bizler, kadim Ahilik teşkilatımızın günümüzdeki temsilcisiyiz. Ahiliği bizim yaşatmamız gerekiyor. Tüm bireylerin de ahilik kültürünü yaşaması ve anlaması gerekir. Ahi, dedikodu yapmayan, fitneden uzak duran, ne komşusunu, ne aynı sektördeki meslektaşını ne de herhangi birinin açığını, eksiğini aramayan, haset etmeyen, Allah herkesin dürüst, doğru çalışan insanların işini rast getirsin diye dua eden, devleti ve milleti için çalışan, gayret gösteren kişidir. Her bir bireyin ahi felsefesi gibi yaşaması dileğiyle, Ahilik Haftası'nı tekrardan kutluyor, hayırlı, bol bereketli kazançlar diliyorum. Artık geleneksel hale getirdiğimiz yılın ahisi programımızda da Bu yılın Ahisi, şehrimizin hayırsever iş insanlarından, Yüksek İştişare Kurulu Üyemiz Kemal Topsakal olarak seçilmiştir. Kendisini gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ahilik bir yaşam tarzı"

Ahiliğin kardeşlik ve beraberlik olduğunu belirten Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, "13. Yüzyılda temelleri atılan kısa sürede tüm Anadolu'ya yayılan Ahilik teşkilatı bugünde toplumumuzda ilkeleri ve öğütleriyle yaşam tarzı olarak devam etmektedir. Ahilik teşkilatı ahlakla şekillenerek, bir yaşam tarzı haline gelmiştir. Ahilik 'kardeşlik ve beraberlik' demektir. Ahiliğin asıl vizyonu hep birlikte büyük hedeflere alın teriyle yürümektir" şeklinde konuştu.