KTB'de yılın son meclisi gerçekleştirildi

Kayseri Ticaret Borsası (KTB), 2025 yılının son Meclis Toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Toplantıda gündemde yer alan maddeler ayrıntılı şekilde ele alınarak karara bağlandı. Meclis toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; 2025 yılının değerlendirmesini yaparak 2026 yılına yönelik hedef ve projeleri meclis üyeleriyle istişare ettiklerini belirtti. Bağlamış; "Bugün 2025 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdik. 2025 yılında hem şehrimize hem de üyelerimize sunduğumuz hizmetleri meclisimizde kapsamlı şekilde değerlendirdik. Aynı zamanda 2026 yılı bütçemizi onayladık" dedi. 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar hakkında da bilgi veren Bağlamış; "Önümüzdeki yıl yapacağımız yatırımlar noktasında meclisimizle görüş alışverişinde bulunduk. Allah nasip ederse yeni yılda borsa hizmet binamızı yenilemek üzere planlama yaptık. Ulusal anlamda hizmet verecek hububat analiz laboratuvarlarımızı yenilemeyi hedefliyoruz. Ayrıca şehrimize 50 bin ton kapasiteyle başlayacak lisanslı depoları kazandırmak ve ihtiyaç durumunda bu kapasiteyi artırmak için gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı. Projelerin Kayseri'ye, borsa üyelerine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayan Bağlamış; "Planladığımız tüm projelerin şimdiden şehrimize, üyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Bağlamış, Kayseri Ticaret Borsası'nın Kayseri'nin tarım ve ticaret potansiyelini daha da ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ