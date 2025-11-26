Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nde Yeni Başkan Adnan İncetoprak
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nde yapılan 26. Seçimli Olağan Genel Kurul'da Adnan İncetoprak, 263 oy alarak başkanlığa seçildi ve görevini Cemil Demircioğlu'ndan devraldı.
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nde düzenlenen Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa seçilen Adnan İncetoprak, başkanlık görevini Cemil Demircioğlu'ndan devraldı.
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nde 26.'sı düzenlenen Seçimli Olağan Genel Kurul'da 2 aday yarıştı. Genel kurulun sonucunda kırmızı liste ile seçime giren Adnan İncetoprak, 263 oy alarak başkanlığa seçildi.
İncetoprak, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nde düzenlenen tören ile başkanlık görevini Cemil Demircioğlu'ndan devraldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel