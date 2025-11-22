Haberler

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nde Seçim Heyecanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nde 26. Seçimli Olağan Genel Kurul düzenleniyor. İki başkan adayı, Adnan İncetoprak ve Refik Karakuzay, meslek odasının geleceği için yarışacak. Her iki aday da esnafın sorunlarını çözmek için çeşitli projeler geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nde 26. Seçimli Olağan Genel Kurul heyecanı yaşanıyor.

Düzenlenen Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlık için 2 aday yarışacak. Olağan Genel Kurul'da Adnan İncetoprak kırmızı liste ile Refik Karakuzay ise beyaz liste ile seçime girdi. Genç bir kadro kurduklarını söyleyen Başkan Adayı Adnan İncetoprak, "Öncelikle 26.'sını yaptığımız seçimli olağan genel kurulumuzun şehrimize ve mesleğimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizler burada 49 yıldır bu mesleğin içinde emek veren insanlarız. Allah'ın izni ile bundan sonraki süreçte de esnafımızla alakalı her türlü dert ve sıkıntılarımızı birlikte aşacağımıza inanıyorum. Esnafımızın dert ve sıkıntısını dinleyerek tespitlerimizi yaptık. Allah nasip eder ve göreve gelecek olursak eğer çözüm noktasında elimizden gelen her şeyi yapacağımıza inanıyoruz. Çok genç bir kadro kurduk. Bu sefer geçmişte alışılanın dışında bir sistem uyguladık. İnşallah bizlerin bilgi ve birikimleriyle, o arkadaşlarımızın da enerjileri ile mesleğimizi daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Sağ olsun diğer aday kardeşimiz Refik bey de bizim çok kıymetli kardeşimiz ve dostumuz. Aynı mesleğin içerisinde birlikte çalışıyoruz. İnanıyorum ki onlar da aynı duygu ve düşüncelerle mesleğimizi ileriye götürmek için mücadele edecekler. Ben şimdiden mesleğimiz adına her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Beyaz liste Başkan Adayı Refik Karakuzay ise, "Tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün inşallah 26.'sını düzenlediğimiz Olağan Genel Kurulumuzun seçimine başlıyoruz. İnşallah mesleğimize, meslektaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olur. Bu konuda biz farklı eksiklikleri dile getirerek geldik. Bu eksiklikleri sektörümüzde ve tüketicinin mağdur olmaması adına gerekli emeği ve mücadeleyi vereceğimize inanıyorum. Şehrimize ve memleketimize hayırlı olsun. Biz meslek olarak dünyanın en değerli madenini satan bir mesleğin mensuplarıyız. Bundan dolayı kıymetli meslektaşlarım da bu konuda gerekli özveriyi göstereceklerdir. İnşallah güzel bir seçim olacağına inanıyorum. Adnan İncetoprak kardeşime de başarılar diliyorum. Hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Mevcut Dernek Başkanı Cemal Demircioğlu ise, "Biz genel kurulumuzun mesleğimiz için öncelikle hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. 432 üyeyle bizim aday olmadığımız ve 2 adayımızın olduğu bir seçime genel kurulumuzu hazırladık. Divanı kurduktan sonra da oy pusulalarımızı kullanacağız. Mesleğimize ve arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Mert Hakan'dan sürpriz paylaşım! Kerem detayı dikkat çekti

Nereden nereye!
Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım

Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Kahreden olay! Alevlerin arasında can veren kişi emniyet müdürü çıktı
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.