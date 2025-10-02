Kayseri OSB, Hizmet Araçlarını Yenilemeye Devam Ediyor

Kayseri Organize Sanayi Bölge ( Osb ) Müdürlüğü, hizmet araçlarını yenilemeyi sürdürüyor. Kayseri OSB Yönetimi, sanayicisine yönelik hizmetleri hızlı ve etkin bir şekilde sunabilmek için 5 tonluk yama silindiri alarak filosunu güçlendirdi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, göreve geldikleri 2022 yılı Haziran ayından bu güne, toplam maliyeti yaklaşık 55 milyon TL olan 22 yeni hizmet aracını bölge müdürlüğü filosuna katmış oldu. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 5 tonluk yama silindiri alımına ilişkin yaptığı açıklamada, alt yapı ve yol yapım çalışmalarında ihtiyaç duyulan iş makinesi ve araçların alımını sürdürdüklerini kaydetti.

Başkan Yalçın, "2023 yılında 6 hizmet aracını bölge müdürlüğümüz araç filosuna kazandırmıştık. 2024 yılında ise 14 araç alımı gerçekleştirmiştik. 2025 yılı ilk 9 aylık bölümünde de 2 yeni hizmet aracı alımı yaparak, göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar maliyeti yaklaşık 1 milyon 333 bin dolar, Merkez Bankası kuru baz alındığında ise yaklaşık 55 milyon 452 bin TL tutarındaki 22 aracı filomuza katmış bulunuyoruz. Şehrimizin istihdamına, üretimine ve ihracatına katkı sunmak için durmaksızın çalışıyoruz. Değerli sanayicilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmak için çabalarımızı sürdüreceğiz. Yaptığımız planlamalar ve ihtiyaçlar öngörülerek araç filomuzu yenilemeye devam edeceğiz" dedi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yeni silindirin sanayicilere hayırlı olmasını dilediğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ