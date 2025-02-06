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Kayseri OSB'de Yeni Sağlık Merkezi ve Eczane Projesi Başladı

Kayseri OSB'de Yeni Sağlık Merkezi ve Eczane Projesi Başladı
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde sağlık hizmetlerini yerinde karşılamak amacıyla inşa edilecek sağlık merkezi projesi kapsamında 2 adet eczane için ihale yapıldı. Toplamda 3-4 ay içinde tamamlanması planlanan projeyle sanayicilerin ilaç ihtiyaçları karşılanacak.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) sağlık hizmeti ihtiyacının yerinde karşılanması amacıyla hazırlanan ve yakında bitirilecek olan Sağlık Merkezi projesi kapsamında, 2 adet eczane için yapım ihalesi gerçekleştirildi. İhale sonrasında yer teslimi yapıldı ve temel hazırlıkları başladı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB Sağlık Merkezi için yaklaşık 1 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Sağlık Merkezimizi inşallah kısa bir süre sonra bitirerek, Sağlık Bakanlığı'mıza devrini yapacağız. Bölgede sağlık hizmetlerinin eksiksiz karşılanabilmesi için 2 adet eczane yapımını içeren ihalemiz de ayrıca gerçekleştirdik. Müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı. 3-4 ay gibi kısa bir sürede bitecek olan eczane işyerlerinin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kayseri OSB'de sağlık merkezi ihtiyacının yakında bölgede karşılanacağını vurgulayan Başkan Yalçın, "Sağlık merkezimizin çalışmalarını başlamasıyla birlikte ihtiyaç duyulacak olan eczane hizmetinin de yerinde karşılanabilmesi için çalışma başlattık. Bu sayede sağlık hizmetini bölgemizden çıkmadan alma şansı bulacak olan sanayicilerimiz ve çalışanlarımız, ilaç ihtiyaçlarını da yine bölge içinden karşılamış olacak" şeklinde konuştu.

Eczane işyerlerinin kısa sürede tamamlanacağını ve ihale ile kiraya verileceğini aktaran Başkan Mehmet Yalçın, "Her biri yaklaşık 50 metrekare olarak planlanan eczanelerimiz tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde projelendirilmiştir. Projemizin sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve bölge halkına hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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