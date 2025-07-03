Kayseri OSB'de 2025 Yılı İçin Asfaltlama Çalışmaları Planlandı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 2023 yılında başlatılan ve 2024'te devam eden asfaltlama faaliyetleri 2025 yılında da devam edecek. Yapılan ihale sonucunda yaklaşık 11 kilometre yol baştan aşağıya asfaltlanarak tamamen yenilenecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ihtiyaç tespitlerinin ardından, asfaltlamaya ilişkin 2025 yılı yatırım programının oluşturulduğunu ve ihale süreçlerinin tamamlandığını söyledi.

Başkan Yalçın, "Bölgemiz sınırları içindeki yollarımızda; 2023 yılında yaptığımız yaklaşık 19 kilometrelik asfalt yenileme çalışmamız, 2024 yılında da devam ettirilerek toplamda 50 kilometrelik yolumuzu yenilenmiştir. Bu yıl da yaklaşık 11 kilometrelik yolumuzda asfalt yenileme çalışmamızı kısa sürede başlatacağız." dedi.

Yalçın, "2025 yılı yatırım programımızda yine önemli bir başlık olarak yer alan asfaltlama çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. 2025 programı içinde yer alan caddelerimizi kapsayan yaklaşık 11 kilometrelik yolumuzu yenilemek için 43 bin 500 ton asfalt kullanmayı hedefliyoruz. Yapılacak bu yatırımın maliyetinin ise yaklaşık olarak 100 milyon TL tutarında olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kayseri OSB'deki yollarda konforun daha da artmasını hedeflediklerini belirten Başkan Mehmet Yalçın, 2025 yılı asfaltlama çalışması bitimiyle Bölge sınırları içindeki yol ağının önemli bir bölümünü yenilemiş olacaklarını vurguladı. - KAYSERİ