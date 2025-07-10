Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde başlatılan Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında, Kayseri için 4 stratejik yatırım alanı belirlendi. Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yaptığı açıklamada belirlenen alanların şehrin üretim gücünü, istihdam kapasitesini ve sektörel derinliğini artıracağını vurguladı.

Büyüksimitci konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan bu yatırım öncelikleri, Kayseri'nin stratejik sektörlerde uzmanlaşmasını sağlayacak çok önemli bir adımdır. Bu hamle, sadece bir teşvik değil, üretimi derinleştiren, istihdamı artıran ve kalkınmayı yaygınlaştıran bir yaklaşımdır"

Desteklenecek sektörleri de açıklayan Büyüksimitci; elektrikli ev aletlerinde veya ölçüm cihazlarında kullanılan yüksek katma değerli ürünlerin imalatı, sivil havacılık ürünleri imalatı, enerji depolama sistemleri üretim tesisi ve mobilya sektöründe ileri-geri bağlantılı katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin öncelikli olarak destekleneceğini söyledi. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, "Kayseri olarak bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Yerli ve milli üretimi önceleyen, yüksek katma değerli sektörlere yönelmeyi hedefleyen bu yaklaşım, şehrimizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna güçlü bir katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ