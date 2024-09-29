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Kayseri Havalimanı'nda Motorin Alımı İçin İhale Düzenlenecek

Kayseri Havalimanı'nda Motorin Alımı İçin İhale Düzenlenecek
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DHMİ Kayseri Havalimanı Müdürlüğü, 2025 ve 2026 yılları için toplamda 66 bin litre motorin alımı amacıyla açık ihale düzenliyor. İhaleye katılım için son başvuru tarihi 24 Ekim saat 10.00.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Kayseri Havalimanı Müdürlüğü tarafından motorin alımı için ihale düzenlenecek.

DHMİ Kayseri Havalimanı Müdürlüğünce; 2025 yılı için 33 bin litre, 2026 yılı için 33 bin litre olmak üzere toplam 66 bin litre motorin alımı için açık ihale usulü ihale düzenlenecek. İhaleye katılmak isteyenler 24 Ekim saat 10.00'a kadar başvurularını yapacak. DHMİ Kayseri Havalimanları toplantı Salonu'nda düzenlenecek ihalenin ardından akaryakıtlar idareye teslim edilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Havacılık Ekonomi kayseri Ulaşım Güncel Enerji Yerel Dhmi

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