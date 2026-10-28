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Kayseri'deki 2 sucuk firması fason üretimde denetim sıklaştırılmasını istedi

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Kayseri'deki 2 sucuk firması fason üretimde denetim sıklaştırılmasını istedi
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Kayseri'de sucuk üreten 2 firma, fason sucuk tesislerinde denetimlerin sıklaştırılmasını istedi. Ortak açıklamada, taklit ve tağşişin Kayseri sucuğu ile pastırmasının marka değerine zarar verdiği, dürüst üreticinin emeği ve kentin itibarının korunması gerektiği belirtildi.

Kayseri'de sucuk üretimi yapan 2 firmadan yapılan açıklamada, fason sucuk üretimi yapan tesislere yönelik denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini belirtilerek, Kayseri'nin itibarının korunması gerektiğinin altını çizdi.

Şahin ve Müslümoğlu Firmaları tarafından "fason üretim neden hala kontrol altına alınamıyor?" başlıklı yapılan ortak açıklamada, Kayseri sucuğu ve pastırmasının yıllardır oluşan marka değerinin taklit ve tağşiş olaylarıyla zarar gördüğü belirtilerek, "Özellikle fason üretim yapan tesislerde bu tür usulsüzlükler neden önlenemiyor, neden yeterince kontrol altına alınamıyor? Bizler tüm yasal sorumluluklarımızı yerine getirirken, hileli üretim yapanların dürüst üreticilerle aynı piyasada yer alması kabul edilemez. Yetkililere çağrımızdır; fason üretim tesislerinde denetimler sıklaştırılmalı, dürüst üreticinin emeği ve Kayseri'nin itibarı korunmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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