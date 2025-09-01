Kayseri'de Yamaç Paraşütü ile Yeni Uçuş Alanı Keşfedildi

Kayseri'de iki paraşütçü, eşekler ile taşıdıkları paraşütlerle 2 bin 500 rakımda bulunan yayladan havalanarak 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'na ulaştı ve yeni uçuş alanları keşfetti.

Kayseri'de 2 paraşütçü, eşekler ile taşıdıkları paraşütlerle 2 bin 500 rakımda bulunan yayladan havalanarak 3 bin 917 rakımlı Erciyes'in 3 bin 500 rakımına ulaşmanın heyecanını yaşadı.

Kayseri'de yamaç paraşütü pilotları Muhammet Emin Gürpınar ve Efe Şimşekliler bir ilki gerçekleştirdi. Erciyes'in eteklerinde bulunan Kızılören Mahallesi'nden motorla Sarıgöl Yaylası'na ulaşan pilotlar, eşeklere yükledikleri paraşütlerini buradan 2 bin 500 metre rakımdaki Yılbant Tepesi'ne ulaştırdı. Buradan havalanan ikili, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın 3 bin 500 rakımına ulaşarak yeni bir uçuş alanı kazandırmak için hedeflerine ulaştı.

Uçuş hakkında bilgiler veren yamaç paraşütü pilotu Muhammet Emin Gürpınar; "Kayseri'ye yeni uçuş alanları kazandırmak adına, Erciyes dağının zirvesinde ve eteklerinden uçuşlar gerçekleştirdik. Oldukça keyifli bir uçuştu. Kayseri'de, hava durumuna göre, yamaç paraşütüyle yaklaşık 4-5 bin yüksekliğe çıkabiliyoruz. Bu hafta Yılbant Tepesinden ve Ottoman'dan kalkış yaparak Erciyes'ten uçuşlar gerçekleştirdik. Dağa tırmandıktan sonra uçuşlarımızı burada sürdüreceğiz ve yeni alanlar kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan; paraşüt pilotlarının kask kameralarına yansıyan görüntüler de izleyenleri büyüledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
