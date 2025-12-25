Haberler

Kayseri'ye 270 milyon TL'lik 11 proje müjdesi

Güncelleme:
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından imzalanan 270 milyon TL değerindeki 11 projenin detaylarını açıkladı. Projelerin tamamlanmasıyla Kayseri'ye önemli bir yatırım yapılması hedefleniyor.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 270 milyon TL yatırım değeri olan 11 projenin sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan açıklamasında; "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 4 adet besi çiftliği, 2 adet süt üretim çiftliği, 2 adet süt işleme tesisi, 1 adet süt toplama merkezi, 1 adet su ürünleri işleme tesisi ve 1 adet bakliyat paketleme tesisi olmak üzere toplam 11 proje ile sözleşme imzalanmıştır. Bu projelerin tamamlanmasıyla Kayseri'mize yaklaşık 270 milyon TL yatırım kazandırılacak olup, sağlanacak hibe tutarı yaklaşık 160 milyon TL olacaktır. Sözleşmesi imzalanan bu projeler kapsamında 2025 yılı içerisinde yaklaşık 99,5 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. Devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte 2026 yılı içerisinde yaklaşık 60 milyon TL daha hibe ödemesi yapılacaktır. Bu süreçte başta Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

