Kayseri'de Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Projesi Hız Kazandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hayata geçirilen Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesi, 2025 yılı yatırım programına dahil edilerek hızla ilerliyor. Altyapı çalışmaları devam ederken, bölgenin tarımsal üretim kapasitesinin artması ve Kayseri ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hayata geçirilen Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesinde çalışmalar hız kazandı. Başlangıçta 2026 yılı yatırım planında yer alan proje, sürecin öne çekilmesiyle birlikte 2025 yılı yatırım programına dahil edilerek öncelikli projeler arasına alındı.

Kayseri Ticaret Borsası'nın öncülüğünde yürütülen projenin altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve Kayseri Ticaret Borsası Genel Sekreteri Burak Yıldırım, yürütülen elektrik iletim hattı çalışmalarını sahada inceledi.

İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci, şunları söyledi:

"Bu projenin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu merkezden yatırımcılarımız elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Biz de süreci yakından takip ediyor ve destekliyoruz."

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ise projenin önemine vurgu yaparak, "Projemiz geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 yılı yatırım programına dahil edildi. Eylül ayının ilk haftasında ilana çıkarak, Ekim ayında altyapı ihalesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Diğer yandan elektrik altyapı çalışmalarını da eş zamanlı olarak başlattık. İnşallah iki hafta içinde ilk trafomuzu yerleştirmiş olacağız. Kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. KCETAŞ'a bu süreçte verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Kayseri Valiliği olarak, tüm paydaş kurumlarımızla birlikte Kayseri tarımının geleceğini Sera OTB ile şekillendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin tarımsal üretim kapasitesi artacak ve Kayseri ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
