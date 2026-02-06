Haberler

Metal işçilerinde sözleşme sevinci

Metal işçilerinde sözleşme sevinci
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Türk Metal Sendikası ve Demiryaka Holding arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 2 bin 500 çalışanı kapsayan yeni sözleşme ile sonuçlandı. Yeni sözleşme, ortalama yüzde 47,57 oranında zam ve birçok sosyal hak kazandırıyor.

Kayseri'de Türk Metal Sendikası ile Demiryaka Holding işyerleri arasında yaklaşık iki aydır devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, işçinin yüzünü güldüren dev bir mutabakatla sonuçlandı.

2 bin 500 çalışanı kapsayan sözleşme ile ücretlerde büyük artış sağlanırken, sosyal haklarda da kazanımlar elde edildi. 5 Şubat 2025 itibarıyla imzalanan ve 2 yıl boyunca yürürlükte kalacak olan yeni sözleşme, kümülatif olarak ortalama yüzde 47,57 oranında zam öngörüyor.

Yeni dönemde işçiler sadece ücret artışıyla değil, hayat standartlarını yükseltecek pek çok yan hakla da desteklenecek. Sözleşmenin dikkat çeken kazanımları arasında ise şu maddeler olacak:

Ek ikramiye müjdesi: Mevcut ikramiyelere ek olarak 'yarım maaş' tutarında yeni bir ikramiye hakkı kazanıldı. Sağlık ve güvence: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası artık sözleşme kapsamında. Mutfak ve temizlik desteği: Gıda ve temizlik yardımı erzakları eklendi. Mesai artışı: Dini bayramlardaki mesai ücretleri yüzde 150 oranına çıkarıldı. Banka promosyonu: Promosyon ödemeleri resmen sözleşme maddesi haline getirildi. Sosyal destek: Taşınacak işçiler için 1 günlük ücretli taşınma izni tanımlandı.

"Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener"

Anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Musa Erdem Solak, sürecin başarısında emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bu zorlu ama verimli sürecin tamamlanmasında vizyonuyla bizlere liderlik eden Genel Başkanımız Sayın Uysal Altundağ'a; çalışanının emeğine değer vererek masada yapıcı bir tutum sergileyen Demiryaka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necmettin Baktır'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birlik ve beraberlik, ölümden başka her şeyi yener. Sözleşmemiz üyelerimize ve ailelerine hayırlı olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta ilk maçında kırmızı kart gören Asllani'ye şok ceza

Bu hareketin bedeli çok ağır oldu
''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu
Beşiktaş'ta ilk maçında kırmızı kart gören Asllani'ye şok ceza

Bu hareketin bedeli çok ağır oldu
Trump en sevdiği lideri açıkladı: Bukele büyük bir müttefik

Tahmin etmekte zorlanacaksınız! Trump en sevdiği lideri açıkladı
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte