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Kayseri'de Genç Taekwoncuların Başarısı

Kayseri'de Genç Taekwoncuların Başarısı
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Kayseri'de genç taekwondo sporcuları, katıldıkları Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda ilk kez deneyimledikleri müsabakalardan başarılı sonuçlarla döndü. Antrenör Muhammed Koç yönetimindeki sporcular, Türk taekwondo tarihine adlarını yazdırdı.

Kayseri'de genç taekwoncular, ilk kez katıldıkları müsabakalardan derece ile dönerek büyük mutluluk yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından yaklaşık 2 sene önce hizmete kazandırılan Gevher Nesibe Spor Salonunda; Antrenör Muhammed Koç eşliğinde ücretsiz eğitim eğitim alan taekwondo sporcularının başarıları gelmeye başladı. Daha önce Ankara'dan 4 madalya ile dönen sporcular, bu yılda Adana'da yapılan Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda daha ilk kez deneyimledikleri müsabakalardan başarı ile ayrıldı. Sporculardan Betül Rana Koç, Azra Pür, Huzeyfe Taşdemir, Sevim Karacaoğlan ve Kazım Edis Türkiye 3.'sü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Öğrencilerinin başarıları ile mutluluk duyan Taekwondo Antrenörü Muhammet Koç da, çalışmaları ile öğrencilerinin daha da farklı başarılar imza atacağını kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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