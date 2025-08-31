Kayseri'de Balık Sezonu Hazırlıkları Tamamlandı

Kayseri'de Balık Sezonu Hazırlıkları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 kuşaktır balıkçılık yapan Ali Akçakaya, 1 Eylül'de başlayacak balık sezonu için karada ve denizde hazırlıkların tamamlandığını, bu sezonun hamsi ve istavrit senesi olacağını belirtti. Palamut bolluğunun az olacağını ifade eden Akçakaya, soğuk zincire dikkat ettiklerini ve bol hamsi beklediklerini söyledi.

Kayseri'de 3 kuşaktır balıkçılık yapan Ali Akçakaya, 1 Eylül'de başlayacak olan balık sezonu için karada ve denizde hazırlıkların tamam olduğunu söyleyerek, "Bu sene hamsi ve istavrit senesi olacak gibi görünüyor" dedi.

Önceki sezona göre bu sezon palamutun daha az olacağını söyleyen Ali Akçakaya, "Önceki sezona göre değerlendirme yaptığımız zaman daha önceki sezonda palamut bolluğu vardı. Bu sezon o kadar bolluk görünmüyor. Bu sene hamsi ve istavrit senesi olacak gibi görünüyor. Bol hamsi yiyeceğiz, bereketli oluruz inşallah. Herkese şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hazırlıklar tamamlandı diyebiliriz. Karadaki ve denizdeki hazırlıklar devam etmekte kısmi olarak. Motor tamiratları olsun, gemilerin yapılması olsun, ağların dikilmesi olsun, sevk yapan araçların tamiratı olsun her şey hazırlandı. Şu anda denizden gelecek güzel haberleri bekliyoruz" dedi.

Akçakaya, balıkçıların sezona hazır olduğunu söyleyerek, "Biz öncelikle soğuk zincire dikkat ediyoruz. Balığın denizden çıkma aşamasıyla birlikte tüketiciye ulaşana kadar en önemli şey soğuk zincirdir. Soğuk zincir kırıldığı zaman balığın tazeliği ve lezzeti bozulur. Bundan dolayı da soğuk zincire çok dikkat ediyoruz. Bozmamak için kapalı araçlarla sevk yapıyoruz. Buz kullanıyoruz. Soğutucu ünitelerde gerekirse muhafaza etmeye çalışıyoruz. Balıkçılar yeni sezona hazır. Denizden gelecek güzel haberleri bekliyorlar. Havalar bu sene biraz mevsim normallerinin dışında seyredebiliyor bazen. Sıcaklık etkileyebiliyor, çevre kirliliği etkileyebiliyor. Kısmi şeyler etkileyebiliyor. Bunların haricinde dediğim gibi bu sene hamsi ve istavrit bol olacak gibi görünüyor. Öyle duyumlar ve göstergeler var" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile bir araya geldi

İlk görüşmeyi Çin lideriyle yaptı! Gözler Erdoğan'ın vereceği mesajda
Emeklinin gözü promosyonda! Bankalar yarın resmen duyuracak

Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor! Yarın resmen duyurulacak
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

Suç makinesi, 15 yaşındaki Hilal'in izini bakın nasıl bulmuş
'İnat Box' kullananların banka hesapları boşaltıldı! 15 milyonluk vurgun

Türkiye'de bu uygulamayı indirenlerin banka hesapları boşaltıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Çayır Festivali'nde akıma kapılan genç hayatını kaybetti

Festivalde korkunç ölüm! Ünlü şarkıcının da konseri iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.