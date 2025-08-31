Kayseri'de Balık Sezonu Hazırlıkları Tamamlandı

Kayseri'de 3 kuşaktır balıkçılık yapan Ali Akçakaya, 1 Eylül'de başlayacak olan balık sezonu için karada ve denizde hazırlıkların tamam olduğunu söyleyerek, "Bu sene hamsi ve istavrit senesi olacak gibi görünüyor" dedi.

Önceki sezona göre bu sezon palamutun daha az olacağını söyleyen Ali Akçakaya, "Önceki sezona göre değerlendirme yaptığımız zaman daha önceki sezonda palamut bolluğu vardı. Bu sezon o kadar bolluk görünmüyor. Bu sene hamsi ve istavrit senesi olacak gibi görünüyor. Bol hamsi yiyeceğiz, bereketli oluruz inşallah. Herkese şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hazırlıklar tamamlandı diyebiliriz. Karadaki ve denizdeki hazırlıklar devam etmekte kısmi olarak. Motor tamiratları olsun, gemilerin yapılması olsun, ağların dikilmesi olsun, sevk yapan araçların tamiratı olsun her şey hazırlandı. Şu anda denizden gelecek güzel haberleri bekliyoruz" dedi.

Akçakaya, balıkçıların sezona hazır olduğunu söyleyerek, "Biz öncelikle soğuk zincire dikkat ediyoruz. Balığın denizden çıkma aşamasıyla birlikte tüketiciye ulaşana kadar en önemli şey soğuk zincirdir. Soğuk zincir kırıldığı zaman balığın tazeliği ve lezzeti bozulur. Bundan dolayı da soğuk zincire çok dikkat ediyoruz. Bozmamak için kapalı araçlarla sevk yapıyoruz. Buz kullanıyoruz. Soğutucu ünitelerde gerekirse muhafaza etmeye çalışıyoruz. Balıkçılar yeni sezona hazır. Denizden gelecek güzel haberleri bekliyorlar. Havalar bu sene biraz mevsim normallerinin dışında seyredebiliyor bazen. Sıcaklık etkileyebiliyor, çevre kirliliği etkileyebiliyor. Kısmi şeyler etkileyebiliyor. Bunların haricinde dediğim gibi bu sene hamsi ve istavrit bol olacak gibi görünüyor. Öyle duyumlar ve göstergeler var" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ