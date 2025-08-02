Kayseri'de Aşure İkramı: Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Vatandaşlarla Buluştu

Kayseri'de Aşure İkramı: Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Vatandaşlarla Buluştu
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Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Beyazsaray Restaurant'ta düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Protokol üyeleri de vatandaşlara aşure dağıttı.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı ve KESOB Başkanvekili Altan Aydemir, vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Beyazsaray Restaurant'ta gerçekleşen aşure ikramına, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır katıldı. Protokol, emekle hazırlanan aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Aşureyi alan vatandaşlar da Aydemir'e teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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