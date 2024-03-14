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Kayseri'de Aniden Bastıran Dolu Vatandaşlara Zor Anlar Yaşattı

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Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları zor durumda bıraktı. Vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için çaba gösterdi.

Kayseri'de aniden bastıran dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için yoğun çaba gösterdi.

Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar; araçlarını doludan korumak için ellerine geçen malzemeleri araçlarını üzerine sererken, açıkta kalan bazı vatandaşlar da doludan korunmak için koşar adımlarla kapalı bir alana sığındı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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