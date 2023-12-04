Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yeşil Alanlarda Sulama Sistemleri Yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi daha yeşil bir Kayseri için altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir, bu çerçevede şehrin çeşitli noktalarındaki ekim dikim yapılan çim alanlarda, yağmurlama ve ağaçlandırma sahalarında damla sulama sistemleri yapımlarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sulama sistemleri çalışmaları çerçevesinde altyapıyı güçlendirilirken, çim alanlarda spring adı verilen yağmurlama ve ağaçlandırma sahalarında damla sulama sistemleri yapımları sürüyor. Büyükşehir belediyesi ekiplerince, kış mevsimi ile birlikte don olaylarını önlemeye yönelik hummalı bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde ekipler, millet bahçesi orta refüj, Mustafa Şimşek Bulvarı, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önü orta refüj başta olmak üzere Hasan Ali Kilci Caddesi, Erenköy Mahallesi İncili Sokak, Bekir Yıldız Bulvarı Oymaağaç Zafer Caddesi, Hulusi Akar Bulvarı orta refüj, Aşık Veysel Bulvarı, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi, Talas Anayurt Hattı Mehmet Timuçin Caddesi, Turgut Özal Caddesi kavşak alanlar, Doğu Terminal Parkı otomatik sulama sistemi yapıldı.

Öte yandan mesire alanlarında da sulama sistemleri yapımı gerçekleştiren ekipler, Pınarbaşı Millet Bahçesi Yamaçlar Ağaçlandırma Alanı başta olmak üzere, Sarımsaklı Mesire Alanı Ağaçlandırma Sahası, Tomarza Ağaçlandırma Alanı Damla Sulama Tesisatını da yaptı. - KAYSERİ