Yenipazar'da köy halkının sorunları yerinde incelendi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Mehmet Salih Uçar, Ulucak Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını yerinde inceledi.

Bilecik'in Yenipazar köyünde yaşam koşulları yerinde incelenirken, ihtiyaç ve talepler tek tek kayıt altına alındı. Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar'a, ziyaret programında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Elif Ceylan Kara ile Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Osman Aygüneş eşlik etti. Köydeki haneleri tek tek gezen Kaymakam Uçar ve beraberindeki heyet, vatandaşlarla sohbet ederek sosyal ve ekonomik durumlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyüklerle yakından ilgilenen ekip, ailelerin ilettiği ihtiyaç ve beklentileri not aldı. Programın devamında İlçe Müftülüğü görevlisi vaiz eşliğinde köy mezarlığı ziyaret edildi. Ahirete göç eden, geride dua edecek yakını bulunmayan merhum ve merhumelerin kabirleri başında dualar edildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde görmek, vatandaşlarımızın sesine birebir kulak vermek bizim en önemli görevimizdir. Ulucak Köyü sakinlerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, ilettikleri her talebin titizlikle değerlendirileceğini ifade ediyorum" dedi. - BİLECİK