Kaymakam Turgay İlhan, Yatağan Sanayi Sitesi'nde Esnafı Ziyaret Etti

Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, ilçedeki Sanayi Sitesi'nde esnaflarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve ekonomik hareketliliğin önemini vurguladı.

Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, ilçedeki ekonomik hareketliliğin önemli merkezlerinden biri olan Yatağan Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. İlhan, dükkanları tek tek gezerek esnaflarla sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

Ziyarette Kaymakam İlhan'a, Yatağan Sanayi Sitesi Başkan Yardımcısı Yücel Bahçe, Yatağan İlçe Emniyet Müdürü Gökçen Doğan ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Şimşek eşlik etti.

Esnafların işlerini yerinde inceleyen Kaymakam İlhan, sanayi sitesinin ilçenin üretim gücü açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. İlhan, "Sanayi sitemiz Yatağan'ın ekonomik nabzının attığı bir yer. Buradaki her işletme, ilçemizin kalkınmasına katkı sağlıyor. Bizim görevimiz, esnafımızın yanında olmak, sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek. Devlet olarak kapımız her zaman açık" dedi.

Sanayi esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Kaymakamımızın bizi ziyaret etmesi, sorunlarımızı yerinde dinlemesi bizler için büyük bir moral oldu. Taleplerimizi ve önerilerimizi ilettik; gösterdiği ilgi için kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam İlhan, ziyaretin sonunda tüm esnafa hayırlı işler dileyerek çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
