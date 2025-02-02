Kaymakam Tuncer, Akçasu Köyü'nde Hal Binası Bakım ve Onarım Çalışmalarını İnceledi

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Akçasu Köyü'nde hal binası bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Akçasu Köyünde devam eden hal binası bakım ve onarım işlerini yerinde inceledi. İlçeye bağlı Akçasu Köyünde, köy halkının günlük yaşamını kolaylaştıran ve üreticilerin ürünlerini sergileyebileceği önemli bir alan olan hal binasında yapılan bakım ve onarım çalışmaları hakkında Köy Muhtarı Orhan Kocabıçak'tan bilgi aldı.

Kaymakam Tuncer, Yazı İşleri Müdürü Yasin Samancı, Meclis Üyeleri Osman Pazvant ve Ahmet Konak ile birlikte, köy halkıyla da bir araya geldi. Halkla sohbet eden Tuncer, vatandaşların taleplerini dinleyip, yapılan çalışmanın köy ekonomisine ve halkın yaşam kalitesine olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

Köy sakinleri, Kaymakam Tuncer'in bu ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, köylerine yapılan yatırım ve hizmetlerin kendileri için önemli olduğunu ifade etti. - BİLECİK