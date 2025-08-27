Kaymakam Tamer Orhan, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Personeline Başarı Belgesi Verdi

Kaymakam Orhan, göstermiş oldukları üstün gayret ve çabalarından ötürü İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi. Orhan, "İlçemizde sizlerle beraber görev yapmaktan mutluluk duyuyorum, görevinizde göstermiş olduğunuz üstün gayretlerinizden dolayı sizleri tebrik eder, başarılarınızın bundan sonra da artarak devam edeceğine olan inancımı belirtmek isterim" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
