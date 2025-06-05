Kaymakam Taha Genç'den Pazar Ziyareti ve Bayramlaşma
Samsun'un Kavak ilçesinde Kaymakam Taha Genç, pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirten Genç, halkın istek ve şikayetlerini dinleyerek devletin her zaman yanında olduğunu vurguladı.
Samsun'un Kavak ilçesinde Kaymakam Taha Genç, pazar yerini ziyaret ederek hem esnafla hem de vatandaşlarla bayramlaştı.
Arefe günü pazar yerine gelen Kaymakam Genç, alışveriş yapan vatandaşlarla tek tek sohbet etti, esnafın bayramını kutladı. Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirten Genç, "Bayramların huzur içinde geçmesi hepimizin ortak temennisidir" dedi.
Ziyaret sırasında vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinleyen Kaymakam Genç, devletin her zaman halkın yanında olduğunu vurguladı. Esnaflar ise ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederek Kaymakam Genç'e teşekkür etti. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel