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Kaymakam Seyhan, Gölbaşı Esnafını Ziyaret Etti

Kaymakam Seyhan, Gölbaşı Esnafını Ziyaret Etti
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Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek onların taleplerini dinledi ve ekonomik şartlar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret edip taleplerini dinledi.

Ziyaretler sırasında esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Kaymakam Seyhan, vatandaşların ve iş yeri sahiplerinin taleplerini dinledi. Kaymakam Seyhan, esnafın ekonomik şartları, işleyiş ve beklentileri hakkında bilgi alırken, kendisine iletilen sorunların çözümü için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde hareket edeceğini vurguladı.

Ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını ifade eden esnaf temsilcileri ise Kaymakam Seyhan'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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