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Kaymakam Şahin, Zirai Donla Mücadele Eden Üreticileri Ziyaret Etti

Kaymakam Şahin, Zirai Donla Mücadele Eden Üreticileri Ziyaret Etti
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Antalya'nın Serik ilçesinde Kaymakam Dr. Cemal Şahin, zirai don tehlikesine karşı seralarında tedbir alan üreticileri ziyaret ederek, alınan önlemler hakkında bilgi aldı. Üreticilerin gece boyunca seralarını korumak için yaptığı çalışmalar ve devletin destekleri vurgulandı.

Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, Eskiyörük, Çandır ve Burmahancı Mahallelerindeki seralarda zirai don nöbeti tutan üreticileri ziyaret etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde üreticiler, zirai dona karşı seralarda tedbir alıyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi ve Meteorolojinin don uyarısı nedeniyle ilçedeki üreticiler, gece yarısından itibaren seralarında ısıtma, yağmurlama ve dumanlama yaparak ürünlerini korumaya çalışıyor. Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin Kayaburnu, Eskiyörük, Çandır ve Burmahancı Mahallelerinde zirai dona karşı ısıtma yapmak suretiyle nöbet tutan üreticilerle bir araya geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu'nun yanı sıra mahalle muhtarlarının da eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Şahin, seralarda incelemelerde bulundu, alınan tedbirler, ısıtma sistemleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Şahin, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün 21-25 Şubat tarihleri arasında ilçemizin de dahil olduğu sahil kesimler için zirai don hadisesi uyarısı yaptı. Sera üreticilerimiz 3-4 gündür ürünlerini don olaylarına karşı gecenin ilk saatlerinden itibaren sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet tutarak tedbir aldıklarını görüyoruz. Zirai don, üreticilerimiz için bbüyük bir tehdit oluşturuyor. Bugüne kadar don sebebiyle herhangi bir zararımız yok. Değerli çiftçilerimizin yaşadıkları zorlukları, meşakkati, alın terini, emeklerini görüyoruz. Devlet olarak her zaman üreticimizin yanındayız. Zaten sizlerin zorluklarınıza ortak olmak bir beraber olduğumuzu vurgulamak için buradayız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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