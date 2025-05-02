İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu
Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi

Zincir market kamerasına yansıyan görüntü infial yarattı

Kaymakam Özderin, Havran'daki Semt Pazarını Ziyaret Etti

Kaymakam Özderin, Havran'daki Semt Pazarını Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Havran ilçesinde Kaymakam Enver Özderin, her hafta kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özderin, esnafa hayırlı işler dilerken ürün çeşitliliği ve fiyatları inceledi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde Kaymakam Enver Özderin, cuma günü kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Havran Kaymakamı Enver Özderin, ilçe merkezinde her hafta cuma günleri kurulan halk pazarını ziyaret etti. Pazarda tezgah açan esnafla sohbet eden Özderin, vatandaşların da taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Kaymakam Özderin, pazardaki ürün çeşitliliğini ve fiyatları da inceledi. Samimi diyalogların yaşandığı ziyarette, ilçe halkı Kaymakam Özderin'e ilgi ve alakası için teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.