BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret etti.

Derince ve Demir ailelerini ziyaret ederek şehitlerimizin kıymetli emanetleri ile bir süre hasbihal eden Kaymakam Özçelik, devletin her türlü imkanları ile şehit ailelerinin yanında olduğunu hatırlatarak günlerini tebrik etti. Şehitlerin aileleri ile sohbet edip herhangi bir sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını soran Kaymakam Özçelik, "Şehit yakınlarımız, kahraman şehitlerimizin bizlere emanetidir. Minnet borçlu olduğumuz emanetlerine de sahip çıkmak bizim birinci vazifemizdir. Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin, tüm yakınlarına da sabırlar versin" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Kaymakam Özçelik'e İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz, Hizan Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Methi Özdemir eşlik etti. - BİTLİS