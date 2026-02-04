Haberler

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Kaymakam Mustafa Atış, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ederek, ilçedeki sorunları dinliyor ve esnafa hoş geldin ziyaretlerinde bulunuyor. Umre vazifesini yerine getiren esnafı da unutmayan Atış, ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde göreve başladığı günden beri sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Mustafa Atış, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Atış, iş yerlerindeki vatandaşlarla görüşerek, ilçede yaşanan sorunları dinledi. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, kutsal topraklara giderek umre vazifesini yerine getiren Dicle'nin esnafından Hacı Mehmet Şefik Sabır'ı da ziyaret etti. Kaymakam Mustafa Atış'ın esnaf ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf Hacı Mehmet Şefik Sabır, Kaymakam Atış ve beraberindekilere kutsal topraklardan getirdiği hurmaları ikram etti. Hacı Mehmet Şefik Sabır, Kaymakam Mustafa Atış'a yapmış olduğu nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Atış, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi. Atış, "Kutsal topraklarda umre vazifelerini yerine getirip ibadetlerini yapan ve memleketine dönen Hacı Mehmet Şefik amcamızı ziyaret ettik. Hoşgörü, nezaket ve misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Kutsal topraklarda umre vazifelerini gerçekleştiren tüm Dicleli hemşerilerimizin ibadetlerini Allah kabul eylesin. Devlet olarak her zaman milli birlik ve beraberlik içinde vatandaşlarımızın yanında olmaya, esnafımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni uyuşturucu operasyonu! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak

ABD, İran'ın talebini kabul etti! Trump'tan jet açıklama
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi
Yolcu otobüsü devrildi! 16 kişi öldü, 44 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

Başsız ceset vahşetini, tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nda finale yükseldi

Bu takımı kim durduracak?
Norveç monarşinin devamını seçti

Mide bulandıran sapkınlığa rağmen, cumhuriyeti reddettiler