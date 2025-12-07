Haberler

Kaymakam Kılıç vatandaşların kapısını tek tek çaldı

Kaymakam Kılıç vatandaşların kapısını tek tek çaldı
Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Medetli köyünde yaşayan vatandaşların kapılarını çalarak yaşam koşulları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Ziyaretler sırasında vatandaşların sosyal ve ekonomik durumları değerlendirildi.

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Medetli köyünde ikamet eden vatandaşların kapılarını tek tek çaldı.

Osmaneli Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Medetli köyünde yaşayan vatandaşları tek tek evlerinde ziyaret ederek yaşam şartları, ihtiyaçları ve talepleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Kılıç, vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmeler yapılırken, köy halkı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Her bir vatandaşımızın kapısını çalmak, ihtiyaçlarını yerinde görmek ve çözüm üretmek en önemli görevimizdir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
