Kaymakam Ceyda Durmaz, Mudurnu'da Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Mudurnu ilçesinde vekaleten görev yapan Kaymakam Ceyda Durmaz, semt pazarında alışveriş yaptı ve esnaf ile vatandaşlarla sohbet ederek ilçenin durumunu yakından değerlendirdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde vekaleten görev yapan Kaymakam Ceyda Durmaz, semt pazarında hem alışveriş yaptı hem de esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Durmaz, "Halkın içinde olmayı her zaman çok seviyorum çünkü vatandaşımızın ve ilçemizin durumunu daha iyi anlıyoruz. Ben onların arasında oldukça Mudurnu'yu daha yakından tanıyorum" dedi.

Mudurnu ilçesine vekaleten atanan ve yaklaşık 1 aydır görev yapan Kaymakam Ceyda Durmaz, ilçede kurulan semt pazarına giderek alışveriş yaptı. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Durmaz, esnafın taleplerini dinledi. İlçede görev yaptığı süre boyunca halkla iç içe olmaya özen gösterdiğini belirten Durmaz, Mudurnu'nun kendisinde özel bir yer edindiğini ifade etti.

Mudurnu'yu çok sevdiğini dile getiren Kaymakam Durmaz, "Mudurnu'nun halkı çok sıcak, çok cana yakın, misafirperver ve kucaklayıcı. Sağ olsun, bizleri de bağrına bastı, kucakladılar. Biz de Mudurnu'yu ve insanını çok sevdik. İnşallah da Rabbim, güzel görevler yapmayı bizlere nasip eder. Her gelen kaymakamımız da burada çok güzel hizmetlerde bulunmuş. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Ben halkın içinde olmayı her zaman çok seviyorum"

Görev süresince vatandaşlarla iç içe olmayı çok sevdiğini söyleyen Durmaz, "Halkın içinde olmayı her zaman çok seviyorum çünkü vatandaşımızın ve ilçemizin durumunu daha iyi anlıyoruz. Ben onların arasında oldukça Mudurnu'yu daha yakından tanıyorum ve mutlu oluyorum. İlk geldiğimden beri kendi memleketime gelmiş gibi hissediyorum" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
