Kaymakam Atilla'dan Zeytin Üreticilerine Destek Ziyareti
Güncelleme:
Balıkesir'in Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Yahya Ağacık'ı ziyaret ederek üreticilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve tarımsal üretimin önemine vurgu yaptı.

Balıkesir'in Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Burhaniye Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Yahya Ağacık'ı ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre Kaymakam Atilla, ziyarette zeytin üreticilerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. İlçedeki tarımsal üretimin önemine dikkat çeken Atilla, misafirperverliği için Ağacık'a teşekkür ederek üreticilere çalışmalarında başarılar diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
