Kaymakam Atilla'dan Zeytin Üreticilerine Destek Ziyareti

Balıkesir'in Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Burhaniye Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Yahya Ağacık'ı ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre Kaymakam Atilla, ziyarette zeytin üreticilerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. İlçedeki tarımsal üretimin önemine dikkat çeken Atilla, misafirperverliği için Ağacık'a teşekkür ederek üreticilere çalışmalarında başarılar diledi. - BALIKESİR