Kayıp Kurbanlık Keçilerin Drone ile Bulunması

Kayıp Kurbanlık Keçilerin Drone ile Bulunması
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Bitlis'te besici Erdoğan Yaman'a ait 26 kurbanlık keçi, drone kullanılarak bulundu. Keçiler, çiftlikten kaçtıktan sonra uzun bir arama sonucu tespit edildi.

Bitlis merkeze bağlı Altın Kalbur mevkisinde kurbanlık satışı yapan Erdoğan Yaman'a ait kayıp 26 kurbanlık keçi, drone uçurularak bulundu.

Bitlis'te besicilik yapan Erdoğan Yaman'a ait kurbanlık keçiler çiftlikten kaçtı. Geniş ve dağlık bir alanda kaybolan keçiler, sahibine uzun süreli bir arama çalışması yaşattı.

Keçilerini bulmakta zorlanan Yaman, yakın arkadaşı ve aynı zamanda drone pilotu olan Emrah Kendilci'den yardım istedi. Kendilci, drone cihazını uçurarak bölgeyi havadan taramaya başladı. Yapılan drone taramasında, kayıp keçiler yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir tepede tespit edildi. Emrah Kendilci, canlı görüntüler üzerinden Erdoğan Yaman'ı yönlendirerek keçilerin bulunduğu noktaya ulaşmasını sağladı. Böylece kaçan kurbanlıklar sağ salim çiftliğe geri getirildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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