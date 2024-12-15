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Kayak Eğitmeni Tuğba Pelit, Düğününü Erciyes'te Kutladı

Kayak Eğitmeni Tuğba Pelit, Düğününü Erciyes'te Kutladı
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Kayserili kayak eğitmeni Tuğba Pelit, hayatını Şamil Soykuvvet ile birleştirerek düğünlerini Erciyes Kayak Merkezi'nde gelinlik ve damatlıkla kayak yaparak kutladı. Düğün öncesi yapılan kayak aktivitesi, çift için büyük bir hayalin gerçeğe dönüşmesine vesile oldu.

Hayatını Şamil Soykuvvet ile birleştiren Kayserili Kayak Eğitmeni Tuğba Pelit, hayatlarının en mutlu gününde Erciyes'te gelinlik ve damatlıkla pistlerin tozunu aldı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor. Sezonu erken açan ve farklı zorluk dereceleriyle herkese hitap eden pistler, turistlerle dolup taşarken, bugün düğünü olacak Kayak eğitmeni Tuğba Pelit ile Şamil Soykuvvet çiftini ağırladı. Düğün öncesi Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen çift, gelinlik ve damatlıkla kayak yaptı.

"Hayalimi gerçekleştirdim"

Hayalini Kayseri'nin gözbebeği Erciyes'te gerçekleştirdiğini aktaran Tuğba Pelit, "10 yıldır Kayseri'de kayak eğitmenliği yapıyorum. Erciyesimiz, Kayseri'nin gözbebeği. Bu da benim bir hayalimdi. Düğünü de kışın yaptığımız için bu hayalimi eşimle gerçekleştirmek istedim. O da bana destek oldu" ifadelerini kullandı. Şamil Soykuvvet ise, "Düğünümüzü kışın yaptığımız için Erciyesimizi tercih ettik. Çok da güzel oldu. Herkese tavsiye ederiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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