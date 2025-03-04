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Kayaboyun Köyü'nde Tapu Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi

Kayaboyun Köyü'nde Tapu Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi
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Şırnak'ın Kayaboyun köyünde yapılan tapu dağıtım töreni ile köy halkı mülkiyet güvenliğine kavuştu. Kadastrosu tamamlanan köyde, vatandaşlar yeni tapularını alarak mülk sahipliklerini resmileştirdi.

Şırnak merkeze bağlı Kayaboyun köyünde tapu dağıtım töreni düzenlendi. Köylüler, mülkiyet güvenliğini sağlayarak tapularına kavuştu.

Kadastrosu tamamlanan Kayaboyun köyünde tapu dağıtım töreni gerçekleştirildi. Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği törende, vatandaşlar yeni tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Yapılan dağıtım ile Kayaboyun köyü sakinleri, tapularını alarak mülk sahipliklerini resmileştirdi.

Yetkililer, tapu dağıtımının mülkiyet güvenliğini sağladığını ve köydeki yerleşim düzeninin güçlenmesine katkı sunduğunu belirtti.

Köy halkı, tapularını aldıktan sonra, topraklarına daha güvenli bir şekilde sahip çıkabileceklerini ve yerleşimlerinin geleceğini daha sağlam temeller üzerine inşa edebileceklerini dile getirdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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