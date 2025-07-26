Katar'dan AB'nin Sürdürülebilirlik Yasasına Yanıt: LNG İhracatını Dışa Yönlendirebiliriz

Reuters'ın ulaştığı bir mektuba göre, Katar, Avrupa Birliği (AB) yeni kurumsal sürdürülebilirlik yasasını yürürlüğe koyarsa, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını AB dışına yönlendirebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi, Belçika hükümetine mektup gönderdi. Reuters'ın ulaştığı mektuba göre, Katar, Avrupa Birliği (AB), Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü (CSDDD) Direktif taslağını yürürlüğe koyarsa, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını AB dışına yönlendirebileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD ve Avustralya'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü LNG ihracatçısı konumundaki Katar'ın Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi tarafından 21 Mayıs'ta Belçika hükümetine hitaben yazılmış mektupta, şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik bir geçiş planı oluşturmasını zorunlu kılan 'CSDDD' maddesinden endişe duyduklarını ifade etti. Ülkesinin, CSDDD'ye tepki gösterdiğini belirten Al-Kaabi, "CSDDD'de daha fazla değişiklik yapılmazsa, Katar Devleti ve QatarEnergy olarak LNG ve diğer ürünlerimiz için AB dışında daha istikrarlı ve iş dostu pazarlara yönelmekten başka seçeneğimiz kalmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"Ne Katar Devleti'nin ne de QatarEnergy'nin yakın gelecekte net sıfır emisyon hedefi bulunmamaktadır" denilen mektupta, CSDDD'nin Paris Anlaşması hedeflerine ulaşma konusunda ülkelerin kendi ulusal katkılarını belirleme hakkını baltaladığı savunuldu.

Öte yandan Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Katar'dan 13 Mayıs tarihli benzer bir mektubun alındığı doğrulandı. Komisyondan yapılan açıklamada, AB ülkeleri ve milletvekillerinin şu anda CSDDD üzerinde değişiklik pazarlığı yürüttüğü belirtildi. - DOHA